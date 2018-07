Polícia 'prende' cachorro que havia fugido de casa

Bean, uma pug que fugiu de casa em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, acabou indo parar em uma delegacia na região. Foto: Instagram / @capemaycitypolice

O Departamento de Polícia da cidade de Cape May, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, fez uma "prisão" inusitada no domingo, 15.

Um cão da raça pug que havia fugido de sua casa na região acabou "preso" pelos policiais de delegacia, que se divertiram com o animal e tiraram até uma foto com o criminoso.

A imagem foi compartilhada na página oficial da corporação, que conseguiu mais de oito mil compartilhamentos com a publicação. Embora divertida, a foto também vinha com um pedido de ajuda, já que os policiais tentavam encontrar os tutores do animal.

"É isso o que acontece quando você foge de casa. Este rapazinho foi capturado enquanto se esgueirava na área da avenida New Jersey", escreveu a polícia em sua página no Facebook.

Felizmente, o animalzinho, uma fêmea chamada Bean, reencontrou sua família e já foi liberada - após pagar sua fiança em cookies, de acordo com outra imagem, dessa vez no colo do policial Michael B. LeSage.