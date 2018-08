Polícia multa dez carros esportivos por irem devagar demais

Dez motoristas foram multados nos Estados Unidos por conduzirem seus carros esportivos em baixa velocidade Foto: Pixabay/PIRO4D

A polícia do estado norte-americano do Connecticut enfrentou uma situação inusitada no domingo, 19: multou dez motoristas que dirigiram carros esportivos em baixa velocidade em uma estrada que liga as cidades de New Haven e Hamden.

De acordo com a agência Associated Press, os motoristas estavam gravando um vídeo em que os carros ficaram perfilados em todas as faixas da estrada bloqueando o trânsito. Não se sabe o intuito desse vídeo, se era um comercial ou alguma pegadinha para ser postada nas redes sociais.

Várias pessoas começaram a telefonar para a polícia alertando que os carros estavam em baixa velocidade e atrapalhando o fluxo de veículos na estrada. Ao chegar ao local, a polícia multou os dez motoristas e o trânsito foi liberado para os outros veículos.