Polícia interrompe interrogatório porque suspeito tinha flatulência excessiva

Pum do acusado interrompeu interrogatório (Imagem ilustrativa) Foto: Luctheo/ Pixabay

KANSAS - Um interrogatório policial de um homem de Kansas, nos Estados Unidos, acusado de tráfico e porte ilegal de armas, acabou antes do previsto quando um investigador deixou a sala alegando flatulência excessiva do suspeito.

Um detetive informou que quando solicitado seu endereço, Sean Sykes Jr., de 24 anos, "inclinou-se para um lado da cadeira e soltou um peido alto antes de responder".

O Kansas City Star informa que Sykes "continuou a ser flatulento" e o detetive foi forçado a encerrar rapidamente a entrevista.

Sykes compareceu no tribunal na segunda-feira, 6, acusado de ser um criminoso com três armas de fogo e posse com a intenção de vender cocaína.

O escritório do defensor público federal não respondeu a um e-mail da Associated Press que busca um comentário na sexta-feira.