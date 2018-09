Polícia flagra homem usando manequim para burlar lei de trânsito

Manequim usada para burlar lei de trânsito Foto: British Columbia Traffic/ Divulgação

Oficiais do serviço de trânsito do distrito de Lower Mainland, na província da Colúmbia Britânica do Canadá, deram ordem de parada na terça-feira, 6, para uma van que trafegava em alta velocidade e mudava de faixas sem sinalizar na Highway 1. No entanto, assim que o veículo estacionou o cabo Garth Domm flagrou mais uma infração: o motorista carregava no banco do passageiro uma manequim usando óculos escuros.

O objetivo da artimanha era trafegar de maneira irregular na faixa destinada para veículos que levam mais de uma pessoa.

O 'passageiro incomum' foi confiscado e levado pelo carro da polícia para que o motorista não voltasse a cometer a infração.