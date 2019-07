Polícia encontra jovem que lambeu sorvete e devolveu à geladeira nos EUA

Imagem de divulgação do sorvete Blue Bell. Foto: Instagram / @bluebellicecream

Um vídeo que viralizou ao longo da última semana chamou atenção nos Estados Unidos e foi esclarecido pelo departamento de polícia de Lufkin, no Texas, nesta sexta-feira, 5.

Nele, uma jovem aparece em frente ao congelador de um mercado, pega e abre um pote de sorvete. Na sequência, ela o lambe, fecha e guarda de volta no congelador. Os cerca de 9 segundos foram vistos milhões de vezes e geraram a revolta de diversos internautas - além de despertar a atenção das autoridades.

De acordo com um comunicado feito pelo departamento de polícia de Lufkin na última quarta-feira, 3, o fato ocorreu em uma loja do Walmart na região, por volta das 23h do dia 28 de junho de 2019.

O diretor de segurança-pública de Lufkin, Gerald Williamson, chegou a ordenar a retirada de todas as embalagens de sorvetes semelhantes ao que aparecem no vídeo pouco depois de sua viralização.

VEJA TAMBÉM: Os sabores de sorvete mais bizarros que você já viu

"Nossa maior preocupação é a segurança dos consumidores - por isso, estamos felizes em ver o produto contaminado fora das prateleiras", afirmou.

As autoridades haviam informado que, uma vez confirmada a identidade da criminosa, "os detetives procederão com a obtenção de um mandado para sua prisão sob acusação de crime de violação de segundo grau com um bem de consumo".

Um novo coumunicado foi divulgado nesta sexta-feira, 5, em que se toma conhecimento de que a infratora é uma menor de idade de acordo com as leis do Estado do Texas.

"Nós identificamos a 'lambedora do [sorvete] Blue Bell' como uma jovem de San Antonio. Pelas leis do Texas, qualquer um abaixo de 17 anos é considerado um menor de idade. A suspeita está ligada à área de Lufkin pela família de seu namorado".

"Não pretendemos prosseguir com as acusações contra ela como 'adulta' e, portanto, o que acontece daqui para frente fica a cargo do sistema de Justiça juvenil. Não podemos falar por eles sobre quais acusações ela irá enfrentar no sistema de Justiça juvenil", prossegue a nota, que ressalta que o ato foi admitido por ela e seu companheiro.

"Quanto à possibilidade de seu namorado enfrentar acusações, no momento estamos discutindo seu envolvimento com os promotores", encerra o comunicado.

A Blue Bell, fabricante do sorvete envolvido no caso, que foi amplamente divulgado nos Estados Unidos, publicou uma nota sobre o ocorrido em seu site nesta sexta-feira, 5.

"Segurança alimentar é a nossa principal priioridade, e nós trabalhamos para providenciar um produto seguro e manter o maior nível de confiança por parte de nossos consumidores. Estamos sempre procurando maneiras para melhorar, incluindo procurar métodos dentro de nosso processo de manufatura para adicionar proteção adicional à embalagem", afirma o comunicado.

Confira a íntegra da postagem feita pelo departamento de polícia de Lufkin sobre o caso da jovem que lambeu o pote de sorvete e devolveu ao freezer do mercado abaixo [em inglês]: