Polícia dos EUA resgata 47 gatos que viviam em um carro com o dono

Gatos viviam em um carro nos EUA. Foto: Facebook/ Animal Humane Society

Quarenta e sete gatos que viviam dentro de um carro, nos Estados Unidos, foram resgatados na última semana e levados para um abrigo. O caso aconteceu em na cidade de Harris, em Minnesota.

Segundo o jornal Washington Post, o dono, que recentemente ficou sem ter onde morar, não quis deixar os animais para trás. De acordo com a investigadora da Animal Humane Society, Ashley Pudas, o proprietário já vivia "há algum tempo" no carro com os animais.

"Infelizmente, com o calor, o dono reconheceu estar além do que era capaz [de fazer] neste momento. E ele nos deixou ajudá-los", afirmou. Apesar do calor, as temperaturas atingiram os 32º Celsius na região, e das condições insalubres, os animais foram resgatados apenas com pequenos problemas médicos.

Os gatos variam em idade de menos de um ano até mais de 12 anos. Todos eles serão esterilizados e disponibilizados para adoção, disseram as autoridades. O proprietário, que não foi identificado, já havia desistido de 14 dos gatos que moravam no carro, levados por uma ONG local.