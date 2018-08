Polícia descobre que carga milionária de droga apreendida nos EUA era açúcar

Imagem ilustrativa. Foto: Reuters

Policiais do Condado de Hanover da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriram que os seis quilos de Fentanil apreendidos em julho deste ano eram, na verdade, açúcar. A substância estava estimada em dois milhões de dólares (R$ 8,3 milhões) e foi considerada a maior apreensão de drogas no estado.

A confusão começou quando os oficiais fizeram um teste no centro local de investigações criminais, que apontou a presença do medicamento no produto. O resultado motivou as autoridades a enviarem a carga para confirmação num laboratório estadual, que revelou o equívoco na terça-feira, 28 de agosto.

"O pó branco era, na verdade, uma combinação de carboidratos simples e complexos", disse o tenente Jerry Brewer à emissora local WECT.

Segundo ele, o kit de identificação de Fentanil usado pela equipe regional de investigação, da marca Scott Company Drug Testing, pode confundir o açúcar com a droga. A equipe da empresa fez um comunicado de quatro páginas à imprensa afirmando que vai incorporar o caso ao programa de treinamento dela para garantir que isso não se repita.

Na época, a operação foi motivo de orgulho para os oficiais, dado o valor milionário do material. No entanto, hoje, o episódio virou motivo de piada no Facebook. "O gabinete do Xerife nos salvou de ladrões de açúcar", brincou um usuário na postagem feita pelo departamento de polícia. "Obrigado por nos proteger do sofrimento causado por esses meliantes. Quem sabe dizer quantos dentistas foram evitados como resultado dessa conquista?", ironizou outro.