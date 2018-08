Polícia de Nova York 'prende' inverno por estar cansada do frio

Longa temporada de frio e excesso de neve chateou policiais de Nova York. Foto: SBCCN/Pixabay

Um departamento de polícia de Nova York, cansado do tempo frio, resolveu 'prender' o inverno. Em uma publicação bem humorada no Facebook, a delegacia de Depew disse ainda que qualquer neve produzida seria levada contra o 'infrator' em julgamento.

"Querido inverno, você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio e fora de vista, mas, aparentemente, não é a habilidade. Qualquer neve adicional que você produza será levada contra você em um tribunal. Você tem o direito de um advogado, mas apenas se você falar da marmota [tipo de roedor] que previu mais seis semanas de inverno", escreveu o departamento na rede social.

"Se você está disposto a colaborar conosco, estamos dispostos a olhar além de suas transgressões mais recentes ao longo da semana passada. A escolha é sua", completou na publicação.

Nos comentários, as pessoas brincaram ainda mais com a situação. "Prendam a marmota, coloquem na prisão pelo resto da vida, sem possibilidade de liberdade condicional, que isso deve nos dar uma chance de céu ensolarado e um pouco de calor para o resto do nosso futuro", escreveu uma internauta.

"Fico feliz em ver que o Departamento de Polícia de Depew tem senso de humor", escreveu outro. Uma pessoa fez uma pequena crítica ao dizer que "o dinheiro de imposto dos contribuintes agora servia para escrever piadas". "E prender estações do ano", completou a polícia.

"Sério? Estou curioso. Quanto do seu dinheiro de imposto você acha que foi 'gasto' para fazer uma piada de Facebook?", questionou uma terceira pessoa.

*Com informações da AP