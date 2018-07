Polícia de cidade dos EUA 'ensina' ladrões a roubar uma Ferrari

Polícia de Gainesville prendeu o ladrão de uma Ferrari avaliada em US$ 250 mil Foto: Facebook/@GainesvillePolice/

O departamento policial de Gainesville, da Flórida (EUA), resolveu dar umas dicas básicas aos ladrões ambiciosos que querem tentar roubar uma Ferrari. O passo a passo foi publicado no perfil oficial do Facebook.

A lista teve quase 10 mil reações dos internautas e foi publicada, segundo os policiais, após os ladrões executarem um serviço 'mal feito' ao tentarem roubar um carro da montadora italiana.

O carro em questão é uma Ferrari California T, avaliada em US$ 250 mil (aproximadamente R$ 825 mil).

Hilburn Jay Brendon Hunkins, de 26 anos, estava na direção e foi parado pelos policiais por apresentar comportamento estranho ao volante. Ele disse que o veículo pertencia a um amigo, mas a polícia fez uma busca pela placa e descobriu que o automóvel havia sido roubado.

Confira as 'dicas' fornecidas pela polícia de Gainesville:

1. Não roube coisas. Isso não é legal.

2. Certamente não roube uma Ferrari California 2017, avaliada em US$ 250 mil. Especialmente quando o os vidros ainda estiverem lacrados.

3. Se você for roubar uma Ferrari de US$ 250 mil e que esteja com os vidros lacrados NÃO dirija próximo a uma blitz da Gainesville/Alachua County e que esteja com um leitor de placas.