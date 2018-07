Polícia dá bronca nas redes ao flagrar transporte perigoso de árvore de Natal 

Polícia foi às redes advertir pessoas sobre perigos no transporte de árvores de Natal Foto: Pixabay / pixel2013

A polícia da cidade de Sudbury, no estado de Massachusetts, Estados Unidos, publicou uma foto em seu perfil do Facebook do que considera um transporte inadequado de árvore de Natal. A imagem flagra um carro levando uma árvore desproporcional — e os oficiais quiseram apontar a irresponsabilidade da ação, parando o motorista infrator.

“O departamento policial de Sudbury gostaria de lembrar a vocês de transportar árvores de Natal de uma forma segura”, diz a postagem. “Um dos nossos oficiais parou este veículo na rota 20.”

Na foto, é possível reparar que a árvore carregada no carro é totalmente inapropriada pelo tamanho que possui, obstruindo a visão lateral e atrás da janelas.

Confira abaixo na publicação: