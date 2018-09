Polícia apreende carro de homem com habilitação de Homer Simpson

A polícia da região de Thames Valley, no Reino Unido, compartilhou uma carteira de motorista bastante inusitada que apreendeu com um motorista recentemente: ela tinha o nome e a foto de ninguém menos que Homer Simpson.

Uma policial rodoviária teria parado o carro na cidade de Milton Keynes, e, ao tentar encontrar a identidade do motorista, lhe foi apresentado o 'documento' da imagem, contendo as informações do personagem do famoso desenho animado Os Simpsons.

O veículo foi apreendido e o motorista foi fichado por dirigir sem seguro e sem habilitação adequada. O perfil da instituição ainda fez piada com um dos 'bordões' de Homer na série, dito sempre que faz alguma estupidez: "D'oh!".

Confira as publicações abaixo (em inglês):

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below...

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH