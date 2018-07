PokeSimpsons: designer mistura personagens de 'Pokémon' com 'Os Simpsons'

. Foto: Reprodução/ ThumbsDesign

O britânico Nick Thompson, designer e ilustrador, criou um novo mundo ao juntar dois desenhos: Pokémon e Os Simpsons. Ele fez uma mistura de personagens das duas séries, como Pikachu e Bart e Bastoise e Homer.

Leia também: Artista faz quadros que simulam a visão de quem tem miopia

Além deles, também há a combinação de Milhouse com Tangela, Marge com Lapras, Otto com Golbat, Mr Burns e Charizard, Krusty e Mr Mime e outros.

As criações viraram broches, cards de batalha e adesivos. O kit com todos os prondutos juntos custa 10 libras, isto é, R$ 39,90 e podem ser compradas no site de Thompson. Veja como ficaram os novos personagens: