‘Pokémon’: cards são leiloados por mais de R$ 400 mil

Os personagens Ash e Pikachu em cena de 'Pokémon'. Foto: Toru Hanai / Reuters

Não basta ser fã de Pokemón. Era preciso ter mais de R$ 400 mil para adquirir uma coleção de cartas baseadas no anime leiloadas pela Goldin Auctions.

De acordo com informações do site TMZ, uma série de cards considerados raros, com as primeiras edições dos Pokémon Charizard, Blastoise, Alakazam e Chansey, foi colocada a disposição de colecionadores no último fim de semana.

Baseadas na produção japonesa, as cartas representam cada uma das criaturas de ficção e atraem jogadores do Pokémon Trading Card Game.

A casa de leilões não divulga o nome e a origem do comprador, mas diz que as cartas foram vendidas por R$ 421 mil.