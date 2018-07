Playboy divulga foto da primeira modelo plus size a ser capa da revista

Foto: Reprodução/Instagram Fluvia Lacerda

A Playboy divulgou nas redes sociais uma foto do ensaio da primeira modelo plus size a estampar a capa da edição especial da revista, disponível para compra online. Fluvia Lacerda anunciou neste mês que estaria na Playboy e comemorou: "Que incrivelmente maravilhoso é ver tanta repercussão positiva quanto a ser a primeira mulher gorda na capa da @oficialplayboybrasil!!! Muito grata por tanto carinho e apoio!!" escreveu no Instagram.

Fulvia tem 36 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Nova York aos 16 anos para estudar inglês. Aos 20, enquanto trabalhava como babá, ela foi abordada por uma produtora de moda em um ônibus e, em pouco tempo, se tornou a "Gisele Bündchen" do mundo plus size, viajando o mundo como modelo.

Veja a foto: