Planilha bem-humorada sobre blocos de carnaval viraliza

Foliões participam de bloco Casa Comigo, em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Uma grande planilha com descrições de todos os blocos de rua do carnaval paulistano viralizou na internet. Já conhece? Quem organiza as informações é Camila Arima, foliã de carteirinha que abriu mão dos carnavais cariocas para curtir os blocos de São Paulo.

O material tem divisões acertadas e comentários divertidos. Na categoria Estilo do Rolê, há descrições como "Todo mundo, porque papel de trouxa até Bruna Marquezine faz", "solta o Power Ranger que tem em vc e vem que é hora de morfar" e "tem de tudo, gente como a gente que se liberta no carna".

Os blocos estão classificados de acordo a data, o nome, local, qualidade, chance de roubo/segurança, estilo, hétero ou LGBT e link para mais informações. Também há uma divisão entre esquentas e blocos oficias já confirmados.

Camila contou ao E+ que teve a ideia de montar a planilha em 2017. "As pessoas sabem que eu adoro Carnaval, e montei uma para meus amigos que sempre me perguntavam. O material acabou circulando". Às vésperas da festa de 2018, uma amiga começou a atualizar a versão de 2017, e o conteúdo viralizou ainda mais do que no ano passado. "Fiquei até meio surpresa", admitiu Camila.

"As informações são um mix do que já vivi e o que pesquisei no Facebook", revela. "Fui mais pelo senso comum, do que as pessoas mais prestam atenção e eu também".

A apuração do que é novidade começou a um mês do Carnaval. "Para este ano eu só inclui blocos, não tirei nenhum. É uma atualização diária". Alguns blocos ainda não têm data confirmada e nem cancelamento oficial, e então é preciso seguir atualizando.

A foliã tem sido procurada pela organização dos blocos, que lhe pedem para ser incluídos na planilha. "Nunca vieram reclamar de uma informação ou solicitar que o bloco fosse retirado", disse.

Confira mais alguns exemplos de definições, ainda sobre o Estilo do Rolê:

O bloco Confraria do Pasmado é descrito como "bloco tradicional do carnaval paulistano". O Besta é Tu & Let's Block é associado a "gente como a gente, publicitário mal pago que curte brasilidade" e o Vem ni mim que Eu Tô com Tudo, agendado para ocorrer nos Jardins, tem seu público definido como "gente que paga camarote no Villa Mix".

Para os blocos que estreiam neste ano, a descrição também é engraçada: "Bloco novo a gente desconhece. Mas tá falando no evento que é pra bjar na bok. Só vai". Em outro, ela comenta "Vamos descobrir juntos".