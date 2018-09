Pizzaria é assaltada e funcionários descobrem que ladrão era o ex-gerente da loja

Funcionários de uma pizzaria nos Estados Unidos impediram um roubo e descobriram que o assaltante era o ex-gerente do local Foto: Jahi Chikwendiu/Washington Post

Funcionários de uma pizzaria em Massachusetts, nos Estados Unidos, tiveram uma surpresa após render um ladrão que tentou assaltar a loja na última terça-feira, 30: se tratava de Sean Coulson, o ex-gerente do estabelecimento.

O ladrão entrou encapuzado na loja e tentou pular pelo balcão para roubar o caixa. Portando uma arma falsa, Coulson ameaçou os empregados da pizzaria, mas logo que eles perceberam se tratar de uma arma de brinquedo, partiram para cima do meliante e o seguraram até a chegada da polícia.

“Eu fiquei chocado com a situação, pulei pra cima do ladrão sem pensar”, disse Trevor Kosta, que trabalha na pizzaria, para a emissora local WCVB. Quando a polícia chegou, tiraram o capuz do ladrão e foi quando descobriram que o responsável pelo assalto era o ex-gerente da loja.

Segundo a emissora, Coulson havia sido demitido da pizzaria em 2017 e a tentativa de assalto seria uma brincadeira com seus ex-colegas. A justificativa não colou com a polícia, que autuou o ladrão por tentativa de assalto à mão armada.

Veja abaixo o vídeo da tentativa de roubo.