Pitbulls vítimas de maus-tratos são colocados para adoção em Minas Gerais

Pitbulls que sofreram maus-tratos são colocados para adoção em Minas Gerais. Foto: Pixabay

Uma ação da Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais resgatou 13 pitbulls vítimas de maus-tratos em um sítio localizado em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outros 31 animais permanecem no local.

Os cães só serão retirados com o apoio de interessados na adoção responsável, já que não há para onde levá-los, de acordo com informações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG).

Na contramão dos mitos que permeiam a raça, os pitbulls são dóceis e estão carentes de cuidados e atenção. Eles permaneciam no local acorrentados, sem acesso a nutrição adequada e expostos às baixas temperaturas do inverno. Os maus-tratos a animais são considerados crime ambiental e qualquer um pode denúnciar. Saiba mais neste link.

Segundo o CRMV-MG, os cães serão castrados e receberão os tratamentos necessários. A expectativa é de que no prazo de até uma semana estejam disponíveis para adoção.

Os interessados em adotar um ou mais cães podem enviar um e-mail ou entrar em contato pelo telefone (31) 3330-9911.

É possível fazer a doação de rações. Neste caso, é preciso entregar em qualquer um dos endereços a seguir:

- CRMV-MG (rua Platina, 189, Prado);

- Colégio Arnaldo unidade Anchieta (rua Vitório Marçola, 360, Anchieta, (31) 3524-5200);

- Colégio Arnaldo unidade Funcionários (Praça João Pessoa, 200, (31) 3524-5000).