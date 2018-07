Pitbull adotado abraça a dona para agradecer

Kayla adotou Russ em um abrigo na Filadélfia Foto: https://www.facebook.com/russ.acctphilly/?pnref=story

Kayla Filoon, estudante da Temple University, na Filadélfia, é voluntária de um abrigo de animais chamado ACCT Philly. Em determinado momento, ela decidiu que era hora de adotar um cachorro, e escolheu Russ, um Pitbull que havia sido abandonado.

Um dia, quando estava fazendo sua lição de casa, seu novo pet chegou perto dela e a abraçou. Uma amiga que mora com ela registrou o momento cheio de amor e fofura. Kayla mandou a foto para sua tia, que postou no Facebook como uma maneira de conscientizar as pessoas sobre a adoção de animais. O que ela não esperava era que a foto viralizasse.

A estudante criou uma página no Facebook para Russ e compartilha momentos do pitbull. Kayla também falou sobre o momento da foto em um post: "A foto aquece o coração e mostra quando amor meu pequeno menino resgatado tem para dar".

Outro objetivo da jovem com a página é incentivar a adoção. "Eles [animais] estão cheios de amor para dar e nós que adotamos temos sorte de receber. Espero que a história do Russ inspire muitas pessoas a adotar de abrigos locais", escreveu.