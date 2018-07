Cadela da raça Pinscher expulsa assaltante de mercado

Pinscher dá uma de 'herói' e expulsa assaltante de mercado. Foto: Pixabay

Uma cadela da raça Pinscher, chamada Belinha, foi a responsável por impedir um assalto num mercado em Campinas, interior de São Paulo. De acordo com o jornal Correio Popular, o caso ocorreu por volta das 19h do último sábado, 20.

"Foi ela quem foi para cima do cara. Ele me rendeu e a intenção era levar todo mundo para o fundo, quando a cachorrinha foi para cima dele e ele se assustou com ela e foi embora com o dinheiro do caixa. Ele poderia ter levado os celulares e ter subido na casa", disse o proprietário Raul Renato Takeichi ao jornal.

O assaltante fugiu e, até o momento, nem ele nem outro suspeito que estava do lado de fora do mercado foram localizados pela Polícia.

O Correio Popular teve acesso às câmeras de segurança do local e publicou no YouTube. Confira o momento em que Belinha expulsa o criminoso: