Piloto é suspenso por publicar vídeos 'engraçadinhos' durante voo

Michel Castellucci, piloto de avião, em uma de suas brincadeiras na cabine de voo. Foto: Instagram / @pilot_flyingnut

O piloto de avião Michel Castellucci foi demitido de seu cargo na companhia britânica EasyJet por ter feito publicações em suas redes sociais usando filtros engraçados durante um voo entre Paris e Madrid na última quarta-feira, 21. As informações são do jornal The Sun.

Além de fotos de si mesmo com filtros como uma máscara de ursinho, Michel também costumava fotografar alguns de seus copilotos com filtros de bonequinhos dançando, corujas ou tubarões. Como o avião estava a cerca de 30 mil pés de altura, o jornal ressalta que as brincadeiras geraram críticas por parte de passageiros.

A empresa suspendeu os pilotos envolvidos nas postagens e afirmou estar fazendo uma investigação disciplinar sobre o caso.

Em entrevista à BBC, um porta-voz da EasyJet disse que "apesar de em nenhum momento a segurança dos passageiros ter ficado comprometida, isso está bem abaixo das altas expectativas que a EasyJet tem de seus pilotos. Isso não é aceitável e não representa nossos milhares de pilotos extremamente profissionais que trabalham para a companhia".

