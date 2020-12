Piloto alemão 'desenha' seringa no céu para lembrar vacinação contra covid-19 na Europa

Piloto alemão percorreu 200 quilômetros para formar a figura de uma seringa no céu. Foto: Reprodução flightradar24.com

O piloto alemão Samy Kramer traçou uma seringa gigante no céu, percorrendo 200 quilômetros de avião, para lembrar as pessoas sobre o início da campanha de vacinação contra a covid-19 na Europa.

O jovem de 20 anos mapeou a rota que precisaria seguir em um dispositivo GPS antes de subir aos céus perto do Lake Constance, no sul da Alemanha. A trajetória em forma de seringa apareceu no site flightradar24.

"Ainda há relativamente muitas pessoas se opondo à vacinação e minha ação pode ser um lembrete para elas pensarem sobre o assunto", disse Kramer neste domingo, 27, acrescentando que seu voo não deve ser entendido como um chamado direto para ser imunizado.

"Talvez também tenha sido um sinal de alegria, porque a indústria da aviação foi duramente atingida pela pandemia", disse Kramer.

A Alemanha iniciou oficialmente sua campanha de vacinação contra o novo coronavírus neste domingo. O governo federal está planejando distribuir mais de 1,3 milhão de doses do imunizante para as autoridades de saúde locais até o final deste ano e cerca de 700 mil por semana a partir de janeiro.