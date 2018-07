Pica-Pau recria cena clássica do desenho nas Cataratas do Iguaçu

A clássica cena de 'Pica-Pau', que foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV brasileira. Foto: Reprodução de cena de 'Pica-Pau'/Universal Pictures

Você provavelmente se lembra da cena do Pica-Pau nas cataratas. Agora, esse momento icônico foi recriado nas Cataratas do Iguaçu, que fica entre o Paraná e Misiones, na Argentina.

O momento foi parte da campanha de divulgação do primeiro filme live-action do personagem, Pica-Pau: O Filme, que estreia no dia 5 de outubro nos cinemas brasileiros.

Confira as fotos do Pica-Pau nas Cataratas do Iguaçu, compartilhadas pela Universal Pictures:

Aeeee! O #PicaPau está adorando o passeio por Foz do Iguaçu e se você tentar descer as Cataratas num barril: ele vai lhe dar uma multa! pic.twitter.com/oJtiwBG8rx — Universal Pictures (@UniversalPicsBr) 25 de setembro de 2017

Uau, o #PicaPau está em Foz do Iguaçu! ❤ Às 18h00, ele espera todo mundo na @cinemarkoficial do Shopping Catuaí Palladium! pic.twitter.com/rg3HxFLFKB — Universal Pictures (@UniversalPicsBr) 25 de setembro de 2017

O #PicaPau acabou de chegar no @ParqueDasAves de Foz do Iguaçu, e já está doidinho pra fazer amigos de outras espécies! ❤ pic.twitter.com/M8I1wm9TH2 — Universal Pictures (@UniversalPicsBr) 25 de setembro de 2017

Reveja a cena do desenho animado: