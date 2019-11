Pessoas que cometem erros de linguagem são vistas como menos atraentes, diz estudo

Estudo buscou determinar o impacto dos erros de gramática na atração que uma pessoa sente por outra Foto: Pixabay

Um estudo da Universidade de Tilburg, na Holanda, publicado em outubro, concluiu que erros gramaticais diminuem a atração por uma pessoa. A pesquisa contou com mais de 800 usuários de um site de relacionamento do país, que viram perfis falsos com e sem erros e avaliaram o interesse que sentiam por eles.

O resultado foi que os entrevistados que identificaram os erros de ortografia nas contas relataram sentir menos atração pelos perfis. Vale ressaltar, porém, que apenas um terço dos participantes identificaram os erros, e portanto tiveram essa impressão negativa.

O estudo concluiu que os erros demonstram desde uma falta de atenção até falta de conhecimento por parte dos donos dos perfis, fatores importantes para determinar a atração por alguém. Entretanto, o uso de linguagem informal gerou um efeito positivo nos entrevistados, aumentando a avaliação dos perfis.

"Como esperado, descobrimos que os erros de linguagem são percebidos como um sinal de desleixo e desatenção. Pontuações mais baixas de atenção resultaram em índices mais baixos de atratividade percebida. Se um perfil tem erros, percebemos o proprietário menos inteligente e, portanto, também menos atraente", afirmou ao E+ Tess van der Zanden, uma das autoras do estudo e estudante do PhD do departamento de comunicação e cognição da Universidade de Tilburg.

Outro achado da pesquisa foi que a presença de fotos nítidas também impacta positivamente os donos dos perfis, gerando resultados melhores nas avaliações do que contas com fotos pouco nítidas ou que não mostram bem a pessoa.

Crush, ghosting, nudes? Veja um guia da linguagem dos relacionamentos

Crush, ghosting, nudes? Veja um guia da linguagem dos relacionamentos Como se namorar já não fosse complicado o bastante, o vocabulário dessa área está ficando cada vez mais extenso. Mesmo que você seja jovem, está meio difícil de acompanhar todos os termos da linguagem atual dos relacionamentos. Leia o nosso guia para não sair por aí fazendo 'breadcrumbing' com alguém que tenha um crush em você.

Foto: Duri from Mocup/Photosnap

Crush Ter um 'crush' em alguém é, basicamente, estar afim daquela pessoa sem ela necessariamente saber disso. Dá pra dizer também 'fulaninho é meu crush'.

Foto: Tim Gouw/Stocksnap

Contatinho Ter 'contatinhos' significa ter vários crushes, ou seja, estar paquerando e conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Geralmente, os contatinhos são recíprocos.

Foto: heikoAL/Pixabay

Date O date nada mais é do que um encontro. Com o uso frequente dos aplicativos de relacionamento, é cada vez mais comum que as pessoas acabem se conhecendo pessoalmente só quando marcam um date.

Foto: Joshua Ness/Stocksnap

Ghosting Depois de alguns dates, tem gente que simplesmente some. Isso se chama ghosting - ou seja, dar uma de fantasma. Quando alguém simplesmente não responde mais suas mensagens e some de uma hora para a outra, sem motivo aparente, você pode ter sido ghosted. Ah, talvez seja bom esclarecer: não é legal fazer isso com os outros.

Foto: Cristian Newman/Stocksnap

Breadcrumbing Isso acontece quando o(a) crush fica te 'cozinhando', ou seja, conversando, dando em cima de você, mas só para inflar o ego dele(a). Eles gostam de se sentir desejados. Ah, eles aparecem de tempos em tempos só para te deixar bem confuso(a) com as reais intenções. Literalmente, a expressão significa 'dar umas migalhas', ou seja, ficar jogando a isca, mas sem querer nada.

Foto: Pixabay

Cushioning Em tradução livre, metaforicamente seria algo como se proteger com algumas almofadas. Na prática, cushioning é manter alguns contatinhos mesmo depois de começar um relacionamento sério. A ideia é ter um 'plano B', caso o namoro acabe. A palavra é recente e a prática costuma ser considerada meio desrespeitosa.

Foto: Pixabay

Haunting É quase o contrário de ghosting. Aquela pessoa não está fisicamente presente na sua vida, mas encontra algum jeito de mostrar que ainda existe, seja curtindo uma foto, visualizando seus Snaps ou até mesmo mandando mensagem. Não pratique o hauting com muita frequência. Pode ser invasivo.

Foto: Unsplash/Pixabay

Stalkear Em tradução livre, 'stalker' significa perseguidor, e convenhamos que não é nada legal ficar perseguindo alguém por aí. Originalmente a expressão se refere a um crime, mas acabou sendo banalizada e, hoje, também é usada para descrever a ação de passar horas olhando os perfis online de uma pessoa e descobrir tudo sobre ela, sem que ela saiba.

Foto: Unsplash/Pixabay

Nudes Fotos sem roupa são consideradas nudes. Use com atenção: não vai sair mandando nudes por aí, se não rolar uma indicação clara de que a pessoa quer recebê-las.

Foto: Pexels/Pixabay

Tinder Tinder é um aplicativo para conhecer pessoas e marcar encontros. Ele funciona da seguinte forma: o app mostra a foto de alguém com um breve perfil, escrito pela própria pessoa. Se o usuário te interessou, você desliza a tela para a direita e dá um 'like'. Paralelamente, seu perfil aparece para outros usuários. Quando dois usuários têm interesse mútuo, o aplicativo os coloca para conversar.

Foto: REUTERS/Mike Blake/Illustration

Happn O Happn também é um aplicativo de relacionamentos. Sabe quando você passa por alguém na rua e se apaixona momentaneamente? O Happn serve para ajuda nesses casos. Toda vez que você passar perto de outro membro do Happn, seu celular vai identificá-lo e mandar uma notificação na timeline do seu perfil. A partir daí, vocês podem dar 'like' ou não.

Foto: mau76souz/Pixabay

Grindr O Grindr é um aplicativo para homens gays e bis se conectarem. Nele, os usuários fazem uma pequena descrição com características físicas, como peso e altura, e suas preferências.

Foto: Justin Luebke/Stocksnap

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais