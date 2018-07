Donos de cachorros dão mais importância aos animais do que a familiares e amigos, diz pesquisa

Por meio de questionários, site descobriu que muitas pessoas acham mais difícil ficar longe do cão do que de um familiar ou namorado. Foto: Pixabay

O site Rover, uma plataforma norte-americana de relacionamentos de donos e passeadores de cachorros, fez uma pesquisa para entender alguns hábitos de quem ama esses animais. Os questionários foram feitos com 1.500 donos adultos em abril e com outros 1000 donos em junho de 2016.

Os resultados mostram que 94% das pessoas consideram os cachorros como membros da família e, por causa disso, 75% dos donos incluiriam o animal nas férias, nos pedidos de casamento, nos cartões de Natal e em outros eventos importantes da vida.

Além disso, 65% dos questionados disseram que tiram mais fotos de seus animais do que de amigos e outras pessoas importantes - e 29% postam mais fotos do animal nas redes sociais do que de amigos, família e de si mesmos.

Outro dado curioso é que 54% dos pesquisados considerariam terminar um relacionamento se o cachorro não gostasse do parceiro escolhido. Além disso, 47% disseram que acham mais difícil passar uma semana longe do cão do que de seu parceiro amoroso, e 56% alegaram que, ao voltar para casa, diriam 'oi' primeiro para o cão, e só depois para a família, namorados e colegas de quarto.