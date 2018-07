Pessoa compra fronha na internet e recebe produto com a foto do anúncio

Um usuário do Reddit comprou uma fronha em formato de dinossauro e acabou recebendo uma fronha com a foto do anúncio do produto listado na Amazon Foto: Reddit/aad51423

Comprar coisas pela internet sempre é um perigo. Apesar de bem mais seguro do que era há algum tempo, não é raro acontecer algum problema como a pessoa ser enganada ou receber algo diferente daquilo que encomendou. A Amazon é uma empresa considerada confiável, mas, quando você depende dos vendedores terceirizados no site, o chamado Amazon Marketplace, as coisas podem ficar meio bizarras.

No Reddit, um usuário postou foto de uma fronha infantil que estava à venda no site. Mas em vez de receber um produto em forma de dinossauro, o usuário recebeu uma fronha retangular com a foto que consta no anúncio impressa no tecido. “Bem, o que eles fizeram não é propaganda enganosa, mas de jeito algum é uma boa propaganda”, disse um usuário.

A Amazon já retirou este e outros anúncios parecidos, com informações que poderiam enganar o consumidor. O jeito é ficar esperto com o que e de quem você está comprando produtos na internet.

Veja abaixo o post original no Reddit.

