Pesquisadores egípcios abrem misterioso sarcófago de granito negro

Pesquisadores egípcios abriram o misterioso sarcófago de granito negro encontrado na cidade de Alexandria Foto: The Ministry of Antiquities/Handout via Reuters

Após encontrarem um sarcófago gigante feito de granito negro durante uma escavação na cidade de Alexandria, no norte do Egito, arqueólogos tomaram a decisão de abri-lo para ver o que havia dentro. Em vez dos restos mortais de Alexandre, o Grande, ou alguma maldição dos faraós, os pesquisadores encontraram três esqueletos e muito esgoto.

Segundo post do Ministério de Antiguidades do Egito no Facebook, logo que os profissionais começaram a içar a gigante tampa do sarcófago, um cheiro pungente fez com que eles tivessem de se afastar para colocarem máscaras e outros equipamentos para se protegerem do forte odor. Quando abriram, havia esgoto, que entrou por alguma infiltração no caixão, e restos de três esqueletos.

"Nós achamos os restos mortais de três pessoas no que parece ser uma tumba familiar. Infelizmente as múmias estavam em péssimas condições por conta da infiltração e só restaram os ossos", disse ShaabanAbdel Moneim, especialistas em múmias, no post. Os ossos serão encaminhados para estudo no Museu Nacional de Alexandria com a esperança que se determine a causa da morte e o período em que viveram.

Veja abaixo as imagens.