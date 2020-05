Pesquisa mostra estilos de playlists mais criadas durante quarentena; confira

Usuários têm criado mais playlists com músicas para ouvir enquanto fazem atividades domésticas Foto: Freepik / freepic.diller

Você é o tipo de pessoa que gosta de ouvir uma música enquanto cozinha? Ou então não consegue se concentrar para uma atividade manual sem algum som ao fundo? Bom, você não está sozinho. Um levantamento feito pelo serviço de streaming Spotify no Brasil indicou que playlists para ouvir durante atividades domésticas foram as mais criadas nos últimos meses.

A pesquisa foi feita entre 17 de abril e 17 de maio, e comparou a quantidade de playlists criadas em relação à última semana de fevereiro de 2020, antes do início do isolamento social. Ela indicou que os ouvintes estão criando no Spotify trilhas sonoras para atividades como jardinagem, pintura, aulas em casa e corte de cabelo.

Entre os índices registrados estão o crescimento de 40% do número de ouvintes que criaram suas próprias playlists para ouvir enquanto limpam a casa, o aumento de 50% nas playlists para cuidar ou cortar cabelos, de 120% nas de músicas para ouvir enquanto cozinha e 430% nas trilhas sonoras para jardinagem.

As campeãs foram as playlists de pop para dançar, que tiveram um crescimento na criação de 1000%. O levantamento foi feito a partir do título das palavras-chaves das playlists, e o Spotify também criou suas próprias coletâneas de músicas, intituladas Rotina de Beleza, Pais e Filhos e Dançando com as Crianças. Já a Aprenda Escutando reúne podcasts em português para quem quer aprender algo novo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais