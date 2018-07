Pesquisa indica quais as melhores fotos para usar em apps de relacionamento

Fotos naturais fazem mais sucesso do que as produzidas e que escondem o rosto Foto: Wokandapix/ Pixabay

Encontrar a foto ideal para usar nos aplicativos de relacionamento pode ser desafiador. O Hinge, um dos aplicativos do tipo, fez uma pesquisa com milhares de imagens para descobrir quais fazem mais sucesso na hora de iniciar uma conversa.

O resultado foi que a preferência dos usuários é por fotos naturais. Em entrevista ao Mashable, Olivia Abramowitz, responsável pela área de marketing do aplicativo, explica que "suas fotos devem mostrar você em seu estado natural, fazendo algo que você ama".

Assim, é recomendável evitar retratos com filtros ou usando óculos de sol. As fotos com amigos ao lado também podem ser prejudiciais.

Surpreendentemente, a pesquisa do Hinge também aponta que fotos na praia são menos populares. Os dados mostram que as mulheres na areia têm 47% menos de possibilidade de receberem uma curtida e os homens 80% a menos.

Por outro lado, postar fotos em que se está praticando esportes é muito atrativo. Segundo a pesquisa do aplicativo, mulheres atletas tem 116% a mais de chance de serem chamadas, já os homens, 45%. Olivia explica que o esporte é uma maneira de encontrar interesses em comum entre as duas partes.

Enquanto fotos em preto e branco são pouco usadas e fazem muito sucesso, as selfies, bastante populares, não são bons resultados - as no espelho do banheiro, por exemplo, tem 90% menos possibilidade de serem curtidas.

Algumas dicas para as mulheres são: sorrir com os dentes aparecendo, não olhar diretamente para a câmera e aparecer sozinha nas fotos.

Já para os homens o mais recomendado é sorrir sem expor os dentes, não postar fotos com os amigos e olhar diretamente para a câmera.

Todos os dados são baseados no Hinge, no entanto, em outros aplicativos os resultados podem ser diferentes.