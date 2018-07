No Dia do Silêncio, personalidades declaram apoio a direitos LGBTQ nas redes sociais

Vigília em frente à Casa Branca, em 12 de junho de 2016, após massacre em balada gay de Orlando Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Neste 7 de maio, personalidades usaram as redes sociais para mostrar apoio a direitos LGBTQ com as hashtags "#nãosilencieoamor e #Kiss4LGBTQRights (beije pelos direitos LGBTQ).

Diversas publicações citaram a perseguição que a população LGBTQ ainda sofre em países como a Rússia, com destaque para a República da Chechênia, além de retrocessos sofridos durante a administração Trump nos Estados Unidos. Eles lembraram também do preconceito diário em locais considerados mais avançados nessas questões.

O dia do silêncio foi inicialmente criado para alertar sobre os males causados pela poluição sonora, mas o simbolismo do nome é utilizado para lembrar, metaforicamente, de outros 'silêncios'.

Veja algumas das publicações de personalidades sobre o dia:

#NãoSilencieOAmor #lgbt #lgbtq #kiss4lgbtqrights #DiaDoSilêncio Uma publicação compartilhada por Alexandre Herchcovitch (@alexandreherchcovitch) em Mai 7, 2017 às 11:32 PDT

#NãoSilencieOAmor Onde isso vai parar? ❤️ Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Mai 7, 2017 às 10:38 PDT