Personagens da Disney conversam com criança surda em linguagem de sinais

Personagens da Disney encantaram um menino surdo ao conversarem com ele pela linguagem de sinais. Foto: Pixabay

No Lugar Mais Feliz da Terra, onde os sonhos se tornam realidade, um momento mágico pode não ser novidade. E foi o que ocorreu no começo deste mês quando um menino surdo conseguiu se comunicar com alguns personagens da Disney durante visita ao parque.

O menino conheceu Mickey, Minnie e Pluto. No vídeo, divulgado pela organização norte-americana Olive Crest, os personagens usam a linguagem gestual para se comunicar com o garoto que, em seguida, dá um abraço neles.

A Olive Crest atende mais de 3.500 crianças e famílias em situação de risco e proporcionou esse dia especial à criança. "A família providenciou um intérprete para a viagem, mas os personagens não foram informados sobre a visita antes da chegada da criança", disse um representante da organização ao portal ABC.

"O menino ficou muito animado depois de conhecer os personagens, porque ele não sabia que eles podiam falar 'o idioma dele'", disse o representante. "Ele não é uma pessoa que abraça muito, então o fato de ele ter abraçado o Mickey e a Minnie mostra a alegria que ele sentiu."