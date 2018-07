Pernas oleosas ou sujas de tinta? Veja a foto que está intrigando a internet

Foto:

Na imagem acima, as pernas estão oleosas (brilhantes) ou apenas sujas de tinta? A exemplo da polêmica do vestido azul e preto (ou seria branco e dourado?), a foto está "quebrando" a internet nesta quarta-feira, 26.

A imagem, originalmente publicada no Instagram, traz as duas pernas que, a primeira vista, estão besuntadas em óleo. Mas, numa segunda olhada, os internautas passam a ver manchas de tinta branca ao invés do brilho. Confira as reações:

antes foi o vestido (q eu via azul) agora essa imagem das pernas q só consigo ver óleo pic.twitter.com/pjysKYLm98 — ㅤ (@purposepico) October 26, 2016

parecem pernas besuntadas mas é só tinta pic.twitter.com/YekgBJi8oA — Ar Tour (@Artweetz) October 26, 2016

eu jurava q eram pernas puro óleo até ler tinta branca depois disso nunca mais vi o óleo pic.twitter.com/SlWcKXVBaF — vic burra (@victosria) October 26, 2016

Está passando na sua timeline pernas besuntadas em óleo mas na vdd não é óleo são manchas de tinta e você não consegue mais ver o óleo pic.twitter.com/jpwO8eHJGR — tuft berdizenga (@tuwtf) October 26, 2016

ue isso não é plástico enrolado nas pernas??? https://t.co/5sVuEsrVUH — af (@lernnibal) October 26, 2016