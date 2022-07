PerifaCon 2022 confirma presença da Warner Bros. e DC no evento

O herói Super Choque no cartaz da nova edição da Perifacon. Foto: DC e Warner Bros.

A segunda edição do Perifacon, a primeira convenção de cultura pop da favela, contará com a participação inédita da Warner Bros, uma das maiores companhias do ramo cinematográfico e entretenimento no mundo. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 14, também foi anunciado o pôster oficial do evento.

O super herói escolhido foi o Super Choque. A segunda edição da PerifaCon será realizada no dia 31 de julho, na Fábrica de Cultura da Brasilândia, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

A entrada é gratuita e os ingressos já estão disponíveis neste link para o público. O credenciamento antecipado evita filas no dia do evento. "É com muito orgulho e felicidade que iniciamos essa parceria. A participação da Warner Bros. Consumer Products e da DC na PerifaCon 2022 trará este grande mundo de entretenimento para a comunidade. É algo que reforça cada vez mais o objetivo da convenção, que é reafirmar a democratização da cultura nerd, geek e favela", diz Andreza Delgado, uma das organizadoras e líderes da convenção.

"Fazer parte de iniciativas que democratizam o acesso à cultura é uma de nossas propriedades como uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Por isso, apoiar projetos como a PerifaCon é um grande prazer para nós", comenta Marcos Mello, gerente geral da Warner Bros. Consumer Products no Brasil.