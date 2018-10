Performance de drag queen como Lord Voldemort viraliza; assista

Drag queen Florida Elizabeth Man como Lord Voldemort. Foto: Twitter / @flawdamaniac

Uma drag queen conhecida como Florida Elizabeth Man está chamando atenção nas redes sociais após publicar o vídeo de uma performance sua como Lord Voldemort, vilão dos livros e filmes Harry Potter.

Na apresentação, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos, ela aparece utilizando uma máscara semelhante ao vilão, vestida de preto. Junto ao número de dança, tira algumas peças de seu vestuário e chega a travar uma 'batalha final' de magia usando varinhas e efeitos visuais em uma tela de fundo.

O show foi apresentado ao som da música Dangerous Woman de Ariana Grande. "Eu morreria se vocês todos me ajudassem a fazer com que a Ariana Grande visse a performance de Voldemor", escreveu em seu Twitter.

Florida ainda fez um trocadilho envolvendo a forma como o vilão é tratado no filme. Em vez de "aquele que não pode ser nomeado", escreveu em uma foto: "aquela que não pode ser domada."

Até o momento, o vídeo já conta com mais de 1,1 milhão de visualizações no Twitter. Confira abaixo:

she who cannot be tamed pic.twitter.com/2VuYgO9X9e — Florida Elizabeth Man (@flawdamaniac) 8 de outubro de 2018

Y’all liked lady voldemort? This shit ain’t cheap! Tip that bussy that must not be named on Venmo! I’m @floridamaniac — Florida Elizabeth Man (@flawdamaniac) 8 de outubro de 2018

for those of you asking- it’s the third movie. that clip of lady voldemort performing was from the third movie. directors cut. — Florida Elizabeth Man (@flawdamaniac) 8 de outubro de 2018

Can’t wait to be known for this number and only this number for the rest of my life! — Florida Elizabeth Man (@flawdamaniac) 8 de outubro de 2018

ok i don't wanna be that girl to milk this moment for all it's worth - but i would die if yall helped me get @ArianaGrande to see the voldemort performance — Florida Elizabeth Man (@flawdamaniac) 8 de outubro de 2018