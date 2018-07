Em perfil no Instagram, cachorro faz releitura de fotos icônicas de Madonna

O cãozinho Max foi fotografado em releituras de fotos icônicas de Madonna. Nesta imagem, ele recria cena de 'Material Girl', clipe de 1984. Foto: Instagram/@max_et_vincent

Vincent Flouret é um fotógrafo de moda de Paris e, recentemente, ele resolveu se aventurar em um novo projeto com seu cachorro, Max.

Ele começou a fotografar o cachorro recriando fotos icônicas de Madonna, de capas de álbuns a cenas de clipes. O projeto foi intitulado Maxdonna, e as fotos são publicadas no Instagram.

Entretanto, o projeto não é apenas para entreter os seguidores de Vincent: as imagens serão impressas e vendidas, e o lucro proveniente das vendas será doado para a ONG de Madonna no Malawi, a Raising Malawi, que ajuda crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade no país.

Veja algumas fotos abaixo:

Uma publicação compartilhada por MAX & VINCENT (@max_et_vincent) em 27 de Jun, 2018 às 3:12 PDT

Uma publicação compartilhada por MAX & VINCENT (@max_et_vincent) em 22 de Jun, 2018 às 10:00 PDT

Uma publicação compartilhada por MAX & VINCENT (@max_et_vincent) em 13 de Jun, 2018 às 8:15 PDT