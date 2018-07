Perfil no Instagram mostra amizade entre cadela e égua

A cadela Dally e a égua Spanky têm uma amizade única. Foto: Instagram/@dally_and_spanky

A amizade pode surgir de maneiras inusitadas, e a égua Spanky e a cadela Dally provam isso. Os animais viraram amigos e fazem performances incríveis juntos, com Dally montando em Spanky, num rancho que fica em Spokane, Washington, Estados Unidos.

Francesca Carson é a responsável pelos animais, e criou um perfil no Instagram para mostrar a dupla inseparável – são mais de 10 mil seguidores. A égua Spanky foi resgatada por Francesca aos dois anos, e a dona disse ao DailyMail que ela era bastante agressiva.

Francesca já tinha outros dez cavalos e Spanky teve dificuldades para se acostumar ao novo lar. Durante este período, Dally ajudou a égua e a aí a amizade começou. "Dally sentava e ficava observando enquanto eu treinava Spanky e, um dia, ela foi lá e subiu nas costas de Spanky – a amizade começou aí", disse a dona para o DailyMail. "É muito especial ver a confiança que elas têm uma na outra. É realmente incrível um cavalo permitir que um cão pule nele quando quer".

A dona diz que ainda percebe que Spanky tem muito cuidado com Dally, já que, geralmente, ela cavalga rapidamente, mas quando a cadela está em suas costas, ela vai devagar. "É evidente que ela sabe que Dally está em cima dela e ela é muito, muito cuidadosa", explicou Francesca, que viaja pelo país ensinando as pessoas a lidarem com os cavalos e também faz eventos de caridade com Dally e Spanky.

Em breve, ela pretende transformar a história de amizade entre a égua e a cadela em um filme. "Ajuda as crianças a entenderem os cachorros e cavalos e promove a adoção de animais que não são muito queridos", diz.

