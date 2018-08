Pequeno 'super-homem' bate recorde de Michael Phelps na natação

Michael Phelps se aposentou em 2016, depois de disputar as Olimpíadas do Rio Foto: Patrick B. Kraemer/EFE

Um garoto de dez anos conquistou uma marca histórica em um torneio de natação nos Estados Unidos. Ao vencer a prova dos 100 metros estilo borboleta de sua categoria no Far West International Championship, com o tempo de 1min9s38, Clark Kent Apuada - isso mesmo, xará do super-homem - bateu um recorde que pertencia, desde 1995, a ninguém menos, do que Michael Phelps.

Quando venceu a prova, também aos dez anos, Phelps fez o tempo de 1min10s48. De lá para cá, evidentemente, ele melhorou sua performance, tanto que detém, ainda hoje, o recorde global da prova, de 49s82, obtido no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma, em 2009.

Contudo, a marca do torneio infanto-juvenil permaneceu intacta todos esses anos, até o feito de Clark, realizado no último domingo, 29. "Esse garoto é diferente de qualquer jovem que já trabalhei", disse a treinadora do nadador, Dia Riana, à rede americana CNN. "Ele sempre se destacou".

Apelidado de super-homem, por causa de seu nome, o nadador acredita que a determinação é seu grande poder. "Sonhe alto, sempre foque nos seus sonhos e divirta-se", declarou.

Ele conta que o apoio das pessoas próximas é muito importante em sua carreira. "Eu amo nadar porque meus treinadores e meus pais estão sempre ao meu lado para me ajudar".

Michael Phelps é considerado por muitos o melhor nadador e um dos melhores esportistas da história. Ele é o maior campeão olímpico da era moderna, com 28 medalhas, sendo 23 de ouro, três de prata e duas de bronze. Ele se aposentou em 2016, após disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.