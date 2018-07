Pela primeira vez, maior shopping dos EUA tem Papai Noel Negro

Larry Jefferson é o primeiro Papai Noel negro de maior shopping dos EUA. Foto: Reprodução/Facebook/Larry Jefferson

Ao pensar em Papai Noel, é comum imaginá-lo com roupas vermelhas com detalhes preto e branco, óculos, gorro, barba branca e pele rosada. Mas a verdade é que este conceito de que o velhinho símbolo do Natal só pode ser branco já está muito ultrapassado, e o maior shopping dos Estados Unidos finalmente percebeu isso.

Pela primeira vez, o shopping Mall of America, de Minnesota, terá um Papai Noel negro. E o bom velhinho do local será um veterano do exército, Larry Jefferson. "É preciso haver mais Papais Nóeis de várias cores porque isso é os Estados Unidos, e as crianças precisam ver um personagem que se parece com elas. Isso ajuda as crianças a se identificarem com o amor e o espírito do feriado” disse ele ao Washington Post.

Entretanto, ele não acha que o fato dele ser negro deve ser tão destacado: "Eu realmente estou contente com isso. Todo mundo está fazendo disso uma grande coisa porque eu sou um Papai Noel negro, mas Deus, eu sou apenas um Papai Noel", disse. Ele ainda comentou com a CBS que, para as crianças negras, às vezes isso faz diferença: "Isso lhes dá algo que tem a ver com identidade".