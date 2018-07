Pedófilo cria fã-clube falso de Larissa Manoela para enganar crianças

Prints da conversa Foto: Reprodução / Facebook

Um relato preocupante foi compartilhado na internet por Suellen Souza, tia de uma garota de 10 anos que por pouco não caiu na enganação de um suposto pedófilo.

De acordo com o texto publicado em seu Facebook, ela estranhou quando a sobrinha lhe pediu um "shortinho curtinho", e foi atrás para ver do que se tratava. Ao abrir o computador da menina, encontrou uma conversa bastante suspeita com um fã-clube falso da atriz Larissa Manoela.

O autor do perfil fake se identifica como "Gabriele", suposta funcionária de uma grande emissora, o que também é falso. De acordo com ela, a menina que enviasse uma foto sua usando um shortinho que fosse mais parecido com o que Larissa usa, ganharia uma viagem para conhecer a ariz com tudo pago.

Em seguida, a pessoa pede para que a criança envie uma foto sua usando um shortinho ou uma calcinha para ser mostrada a um suposto empresário de Larissa Manoela, o que, evidentemente, também é falso. As mensagens estão visivelmente mal escritas e trazem diversos erros de português.

Suellen conseguiu impedir que a menina caísse nas mentiras do criminoso, e bloqueou imediatamente o perfil. "Se tem adulto que acredita em sorteio de iPhone pelo Facebook, claro que tem criança que acredita em conhecer o ídolo através do Facebook, também", ressaltou.

A idade mínima para criar um perfil no Facebook é de 14 anos. Mesmo assim, é comum ver crianças que utilizem a rede social cada vez mais cedo. É recomendado que contem sempre com a supervisão de um responsável para que se evite este tipo de situação.

Confira o relato completo abaixo: