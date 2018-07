Passarinho ganha sapatos ortopédicos para andar melhor

Foto: Reprodução/California Wildlife Center

Um passarinho resgatado pelo California Wildlife Center (CWC) ganhou sapatinhos ortopédicos para poder andar melhor. Ele tinha as patinhas tortas e mal conseguia ficar em pé.

Especialistas do CWC tiveram a ideia de criar um calçado inspirado nos sapatos para andar sobre a neve para manter as patinhas da ave abertas. Deu certo. O passarinho, da espécie Imitador-poliglota (Mimus polyglottos), está quase recuperado e já se locomove sem ajuda do acessório.