Passageiros preparam festa de aniversário para motorista de ônibus em Fortaleza

O motorista Francisco Ezequiel foi surpreendido por passageiros com um bolo de aniversário. Foto: Facebook/viacaofortaleza

Na última sexta-feira, 29, os passageiros de um ônibus da cidade de Fortaleza, no Ceará, surpreenderam o motorista com uma festa de aniversário, que foi realizada enquanto o coletivo ainda estava no terminal.

O condutor Francisco Ezequiel, que completou 33 anos, diz que ficou muito feliz com a surpresa. "Eu não esperava uma situação dessas", comenta.

Ele conta que, no dia da festa, os chefes pediram para ele ficar mais tempo no terminal, dizendo que precisam ver algo do itinerário.

Tudo não passava de uma desculpa para que os passageiros chegassem com o bolo. Francisco Ezequiel não sabe como descobriram o dia do aniversário dele, mas acredita que houve ajuda dos colegas de trabalho.

Há dois anos na empresa e um fazendo o mesmo trajeto na linha 029, de Parangaba a Náutico, o motorista conta que sempre pega os mesmos passageiros, nos mesmos horários. Para ele, o momento foi gratificante pelo fato de as pessoas reconhecerem o trabalho dele.

"A gente costuma falar que é condutor de vidas. Mas não é só levar e trazer, é tratar bem. Se a pessoa entra cabisbaixa, a gente dá um bom dia, um sorriso. A pessoa passa a ter um dia mais alegre", diz e cita uma frase atribuída a Charles Chaplin: "Um dia sem sorrir é um dia jogado fora".

A festa se tornou ainda mais importante por ter sido a primeira da vida dele. "A gente veio de uma família carente, e os pais não tinham condições de fazer aniversário. No dia, só falava, dava um abraço, um carinho, mas não tinha condições de fazer festa e chamar amigos", conta.

Há poucos dias, no Rio de Janeiro, os passageiros de um ônibus organizaram um chá de bebê para uma mulher grávida que vende café na rua. O momento foi compartilhado por um dos passageiros, que não participou do combinado e se viu surpreso também.