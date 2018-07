Passageiros dão 'jeitinho' para entrar com cachorros no metrô

Foto: mikefoster/Pixabay

Quando o dia está triste, ver um cachorrinho na rua pode alegrar as coisas. Pode ser no caminho do trabalho, na portaria do prédio, ou, quem sabe, até no metrô. "Se for um cachorro fofo, eu fico tipo: 'eu sei que você não deveria estar aqui, mas estou feliz por você estar'", disse a passageira Hannah O’Keefe ao New York Times em janeiro, em uma matéria sobre os pets que andam de metrô.

Ela se refere à proibição, na cidade de Nova York, de que passageiros levem seus cães em coleiras no metrô. Para que os bichinhos possam passear nos vagões, eles precisam ser levados dentro de bolsas.

Alguns moradores da cidade foram clicados carregando os cãezinhos dessa forma, e o resultado é muito fofo. Veja:

Just for the record, it totally tried to bite me. #subwaydog #cutebutmean #nycmta #dogsinbags Uma publicação compartilhada por Sai Naz (@the_sai_life) em Ago 18, 2016 às 11:26 PDT

I should start a collection of ways people transport their dogs on the subway. #1: Large dog in tote bag pic.twitter.com/2lWxQdhynO — Clare Toeniskoetter (@claretoenis) 22 de dezembro de 2014

#commuting Uma publicação compartilhada por Hans Gruber and Guybrush (@hansyandbrush) em Mar 17, 2015 às 8:07 PDT

This is how dogs should commute on the subway. No dog carriers, or stupid strollers. Someone should tell him he is staring at the wrong direction. The subway is coming from the other side. #subwaydog#brooklyndog #backpackdog #dogcarrier Uma publicação compartilhada por Clara Loon (@looningaround) em Mar 31, 2016 às 6:18 PDT

Traveling in style Uma publicação compartilhada por mika (@mikamyday) em Ago 27, 2016 às 3:05 PDT

#subwaydog #dogsofinstagram Uma publicação compartilhada por David Krasner (@davidmkrasner) em Mai 23, 2016 às 2:43 PDT

#subwaydog #subwaydogs #dogdaysofsubway Uma publicação compartilhada por irmechan (@irmechan) em Jan 4, 2016 às 7:24 PST

Brady's first NYC subway ride! #bradythehusky #champion #subwaydog #dogsofnyc @fpgallardo1990 #dogsofinstagram Uma publicação compartilhada por Kacy Burdette (@kacy.burdette) em Fev 28, 2016 às 1:57 PST

One tired puppy @billiethepoodle #puppyinabag #subwaydog #newyork #newyorksubway #spelldesigns Uma publicação compartilhada por K e l l i e (@kelliexoxox) em Jun 11, 2016 às 1:46 PDT