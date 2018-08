Parto natural é mais comum fora do horário comercial, diz estudo

Pesquisa descobriu que há uma queda no número de nascimentos no dia de Natal Foto: Pixabay/@Bru-nO

Um estudo feito na City University of London, na Inglaterra, comparou os dados de cinco milhões de partos e identificou que cerca de sete entre dez nascimentos ocorreram fora do horário comercial, isto é, entre as 9h e as 17h.

"Isso talvez aconteça por causa da evolução. Nossos ancestrais viviam em grupos que eram ativos e dispersos durante o dia, ao passo que se juntavam à noite. Assim, uma mulher que entrasse em trabalho de parto durante a noite teria mais proteção”, falou Peter Martin, autor principal ao Evening Standard.

Em contrapartida, as cirurgias cesáreas, que responderam a somente 9,2% dos partos em solo inglês, aconteceram majoritariamente nos dias úteis entre as 9h e as 11h59, com um pico até as 10h59.

"Não foi uma surpresa descobrir que cirurgias cesáreas agendadas não sejam marcadas para feriados, mas não é possível saber por que os partos sem nenhuma intervenção obstétrica são mais baixos no Natal e no dia seguinte”, disse Peter.

Contrariando as estatísticas, o terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William nasceu de parto natural às 11h01 (horário local) de uma segunda-feira. O parto gerou repercussão porque a duquesa de Cambridge saiu do hospital apenas sete horas após a chegada do menino.

