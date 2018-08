Participante do 'Masterchef' britânico morre após correr maratona de Londres

Um ex-participante do 'Masterchef' britânico morreu após correr a maratona de Londres Foto: Instagram/@mattsoire

O chef inglês Matt Campbell, que participou do reality show MasterChef: The Professionals em 2017, morreu no último domingo, 22, enquanto corria a maratona de Londres. Segundo a organização do evento, Campbell desmaiou em torno do quilômetro 36 da prova e morreu após ser levado a um hospital local.

Aos 29 anos, o semifinalista do reality show culinário era um corredor habitual e havia participado da maratona de Manchester no início de abril. Com temperatura média de 24,1 graus Celsius, a maratona de Londres deste ano foi considerada a mais quente na história.

Campbell se tornou a 12ª pessoa a morrer na tradicional maratona. Ele corria em homenagem ao seu pai, Martin, que morreu em 2016 e o incentivou a começar a correr. "Todos envolvidos na organização da maratona de Londres gostariam de expressar nossas sinceras condolências à família e amigos de Matt", dizia o em comunicado da organização obtido pelo jornal The Independent.

Antes do início da prova, o chef fez post no seu Instagram dizendo que estava animado de correr sua segunda maratona em duas semanas para arrecadar fundos em memória do seu pai. Veja abaixo.