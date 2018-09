Parques da Disney terão espaços de heróis da Marvel

Atrações estarão nos parques dos Estados Unidos, Paris e Hong Kong. Foto: Instagram/marvel

Se você gosta da Marvel e sempre sonhou em visitar algum dos parques da Disney, preste atenção: alguns heróis ganharão áreas temáticas em três complexos ao redor do mundo a partir de 2020.

No Disneyland Resort, que fica na Califórnia, Estados Unidos, Os Guardiões da Galáxia serão acompanhados pelo Homem-Aranha e Os Vingadores, segundo informou o site da Marvel. Para dar lugar à atração, o espaço dedicado ao Vida de Inseto será fechado no final do verão americano deste ano.

Já na Disney de Paris, na França, a nova área temática terá Homem de Ferro e Os Vingadores "em uma aventura hiper-cibernética". Segundo a Marvel, a produção contará com efeitos especiais de última geração e projeções.

Na China, o Hong Kong Disneyland vai juntar o Homem-Formiga e a Vespa ao universo do Homem de Ferro, que abriu em 2017 e ainda é a atração mais popular do parque.

No Twitter, alguns internautas já estão pensando em guardar dinheiro para vistar algum dos parques.

A Disney sempre acabando com a minha vida. Agora vai ter uma área só da Marvel na California. Espero q demore uns 3 anos, no mínimo, pra isso ficar pronto. Assim dá tempo de guardar dinheiro pra ir — Déh (@itsDebbie_) 21 de março de 2018

Outros estão empolgados com as novidades

Sou capaz de adiar minha ida pra pegar essas atrações *-* https://t.co/RsCF0I5EPq — R.Potter™ (@rpottinho) 20 de março de 2018