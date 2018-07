Parque aquático totalmente acessível para pessoas com deficiência é inaugurado no Texas

O parque aquático Morgan's Inspiration Island tem como objetivo receber bem todos os tipos de visitantes. Foto: facebook.com/MorgansWonderland

No último sábado, 16, foi inaugurado o Morgan's Inspiration Island, primeiro parque aquático totalmente acessível para pessoas com deficiências físicas e cognitivas do mundo. O parque, que faz parte do complexo já existente Morgan's Wonderland, fica em San Antonio, no Texas, Estados Unidos.

"Assim como Morgan's Wonderland, o Morgan's Inspiration Island não é um parque para pessoas com necessidades especiais, é um parque de inclusão", disse Gordon Hartman, o filantropo por trás do parque, num comunicado. "Aqueles com obstáculos cognitivos ou físicos podem fazer a mesma coisa que todo mundo", disse Bob McCullough, representante do parque, à revista Time.

Todas as atrações, como piscinas, tobogãs e um lago artificial que conta com barcos, têm entrada acessível a cadeira de rodas. Além disso, o próprio parque oferece cadeiras de rodas à prova d'água, chamadas de PneuChair.

Um dia antes da inauguração, visitantes com deficiências físicas testaram todas as atrações, e a equipe do parque consultou familiares, educadores e médicos no processo de construção do parque. Pessoas com deficiências podem entrar gratuitamente no parque, mas devem fazer reservas online.