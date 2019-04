Para comemorar a Páscoa, shoppings de São Paulo promovem eventos recreativos para crianças

Shoppings de São Paulo recebem crianças para atividades de Páscoa. Foto: Unsplash/@jeshoots

Para entrar em clima de Páscoa e celebrar a época mais doce do ano, cinco shoppings de São Paulo irão oferecer atrações gratuitas para a garotada. As atividades buscam explorar a criatividade das crianças com oficinas de personalização de cookies, pintura facial, confecção de orelhinhas de coelho e, claro, a clássica caça aos chocolates.

Confira a programação completa dos cinco shoppings da capital paulista:

Shopping Light

De 11 a 21 de abril, o Shopping Light realiza oficinas especiais em parceria com a marca de cookie Mr. Cheney. Durante o evento Páscoa Divertida, as crianças de 6 a 12 anos ganharão um cookie para decorar com glacê e explorar a criatividade. Cada turma recebe até oito crianças e as sessões começam a cada 20 minutos. O evento acontece no piso térreo do shopping, localizado no centro de São Paulo.

Data: 11 a 21 de abril

Horário: de domingo a sexta-feira, das 12h às 18h, e aos sábados, das 12h às 20h

Local: Shopping Light - Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 - Centro, São Paulo/SP

Morumbi Town Shopping

A ação Páscoa In Town ocorre entre os dias 17 e 21 de abril, das 14h às 20h, no Morumbi Town Shopping. As crianças vão se divertir com uma empolgante caça aos chocolates por diversas lojas. Para isso, terão o apoio do Sr. Coelho, que recepciona os pequenos no 1º piso. Também haverá uma oficina para confecção de orelhinhas.

Data: 17 a 21 de abril

Horário: das 14h às 20h

Local: 1º Piso do Morumbi Town Shopping - Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade, São Paulo/SP

Mais Shopping

A caça de Páscoa também é atração confirmada do evento no Mais Shopping, que corre de 17 a 21 de abril. As crianças irão completar um circuito por lojas participantes munidos de orelhinhas de coelho e cestinha para armazenar os brindes. No final, uma grande surpresa espera a garotada.

Data: 17 a 21 de abril

Hora: de quarta a sábado, das 12h às 18h, domingo e feriado, das 14h às 20h

Local: 1º Piso do Mais Shopping - Rua Amador Bueno, 229 - Santo Amaro, São Paulo/SP

Top Center Shopping

Para participar da caça aos ovos, o participante deverá baixar o ZipZ App no celular, reservar o prêmio disponível na loja virtual de Páscoa do Top Center Shopping dentro do aplicativo e ir ao local nos dias e horários indicados para participar da busca pelos chocolates.

Data: 15 a 18 de abril

Local: Top Center Shopping - Av. Paulista, 854 - Bela Vista, São Paulo/SP

Internacional Shopping

A Oficina de Páscoa do Internacional Shopping acontece do dia 8 a 21 de abril, na qual os pequenos de 3 a 12 anos poderão soltar a imaginação para decorar mini ovos de chocolate, confeccionarem sua própria orelhinha de coelho e incorporar o coelhinho da Páscoa com pintura facial. Cada sessão dura aproximadamente 40 minutos e atende 21 crianças. Além disso, nos dias 13, 14, 19, 20 e 21 de abril, a partir das 15h, as crianças recebem a visita especial do coelho da Páscoa no evento.

Data: 8 de abril a 21 de abril

Horário: segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 14h às 20h

Local: Piso térreo do Internacional Shopping - Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n - Itapegica, Guarulhos - SP