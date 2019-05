Para aplicar golpe em mulher, homem finge ser Jason Statham, de 'Velozes e Furiosos'

Ator é casado com a modelo Rosie Huntington-Whiteley, de 29 anos. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Um homem fingiu ser Jason Statham, de Velozes e Furiosos, MegaTubarão e Mercenários, para aplicar um golpe em uma mulher do Reino Unido, que preferiu não ter a identidade revelada.

Sob a falsa identidade, o criminoso começou a conversar com ela pelo Facebook e pelo WhatsApp. "Eu pensei: 'Que legal da parte dele falar com os seus fãs'", contou ela à BBC. Com o tempo, o homem forjou uma intimidade, dando a entender que os dois estavam criando um relacionamento amoroso. "Envie uma selfie sua. Eu amaria receber sorrisos do seu rosto agora mesmo", escreveu ele.

A troca de mensagens veio em um momento difícil na vida da mulher, após a morte da mãe e do noivo. "Sou uma pessoa muito forte, mas, obviamente, certas coisas chegam até você e você baixa a guarda", afirmou.

O falso Jason Statham, então, disse a ela que precisava de ajuda financeira, alegando que o pagamento de um filme estava atrasado, o que levou a vítima a lhe depositar "centenas de milhares de libras".

A polícia de Manchester alega que recebe denúncias de cerca de mil casos similares por mês, mas temem que o número de fraudes seja ainda maior.