Papai Noel no Google: acompanhe a viagem do ‘bom velhinho’ em tempo real pela plataforma

Internautas podem acompanhar o trajeto do Papai Noel em tempo real pelo Google. Foto: Reprodução/Google

Antigamente, a criançada ficava esperando, pacientemente, a chegada do Papai Noel em casa durante a noite de Natal. Hoje, é possível acompanhar o trajeto do ‘bom velhinho’ pelo Google, em tempo real.

Isso porque a plataforma criou um ambiente virtual em que é possível ver a imagem do Papai Noel “voando” para cada cidade e país do planeta.

Em lugares como Austrália, por exemplo, ele já passou.

No mesmo espaço, um cronômetro aponta, em contagem regressiva, quanto tempo falta para ele chegar até o local do computador ou do dispositivo móvel utilizado para fazer a pesquisa.

Papai Noel já passou em países como Austrália, por exemplo. Foto: Reprodução/Google

O internauta também pode navegar em vídeos que mostram como é a fábrica de presentes, o Museu do Polo Norte ou fazer selfie com o Papai Noel.

A plataforma disponibiliza games muito divertidos, como um em que o internauta deve embrulhar o maior número de presentes de Natal, disputar corrida entre as renas e controlar um duende com um jetpack, onde você precisa desviar de alguns presentes e guardar outros. Além disso, é possível brincar de “guerrinha” de bola de neve.

Para ver o Papai Noel em tempo real e interagir com os vídeos e jogos, clique aqui.