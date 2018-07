Papagaio imita voz de sua dona e realiza pedido na Amazon

Papagaio Buddy fez pedidos no valor de 10 libras pela empresa de comércio. Foto: Facebook / corienne.pretorius

Um papagaio fez um pedido de compra na Amazon imitando a voz de sua dona e utilizando uma caixa de som da própria empresa norte-americana, que se conecta ao seu serviço de vendas. O caso inusitado aconteceu em Londres, na Inglaterra.

Ao The Sun, a dona do animal, Corienne Pretorius, não se recordava do pedido que foi feito em seu nome. O preço da encomenda, duas caixas de presente, foi equivalente a R$ 42 (10 libras).

Ela disse que ficou surpresa e não conseguiu acreditar no que fez seu papagaio, chamado Buddy. “Nós temos essa caixa de som há quatro meses, mas eu só uso para fazer música e listas de tarefas. Nunca pedi nada online usando o aparelho”, afirmou ela.

Segundo Corienne, imitar sua voz não é a única habilidade de Buddy: ele também fala xingamentos africanos e dá boa noite a todos da casa na hora de dormir, além de imitar o gato da casa.