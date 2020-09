Papagaio faz sucesso com cover de Beyoncé e ganha perfil no Instagram

Papagaio canta Beyoncé e viraliza nas redes sociais Foto: Reprodução Instagram/ @chicoparrot

A cantora Beyoncé ganhou um cover muito inusitado. Nesta última semana, um papagaio do Reino Unido viralizou em um vídeo nas redes sociais, após surpreender os internautas cantando If I were a boy, da artista estadunidense.

O animalzinho se chama Chico e foi abrigado pelo Lincolnshire Wildlife Park, na cidade de Boston, na Inglaterra.

O seu vídeo cantando o hit de 2008 foi publicado no Facebook do santuário e já alcançou mais de 43 mil visualizações e muitos comentários pedindo uma parceira do bichinho com a cantora.

Chico sings #Beyoncé classic #lincswildlife Publicado por Lincolnshire Wildlife Park em Sexta-feira, 28 de agosto de 2020

E o repertório do papagaio não para por aí. Além da canção de Beyoncé, ele já fez apresentações de músicas como Firework, da Katy Perry, Crazy, do Gnarls Barkley, e até Poker Face de Lady Gaga.

Depois de tanta repercussão, Chico ganhou um perfil exclusivo no Instagram, que é gerenciado pela equipe do parque, para compartilhar mais performances para seus novos fãs. Confira alguns vídeos do animalzinho:

